Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby należy włączać do diety już od najmłodszych lat Według zaleceń WHO każdy z nas powinien jeść ryby regularnie, ok. 1-2 w tygodniu, niestety jak pokazują badania, tylko 4% Polaków wybiera rybę na obiad . Na zalecaną ilość ryb w diecie w szczególności powinny zwrócić uwagę kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią oraz rodzice najmłodszych dzieci. Mięso ryb stanowi źródło cennych składników odżywczych, przede wszystkim kwasów tłuszczowych omega-3, potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, odpornościowego i krwionośnego. Warto wiedzieć dlaczego i jakie ryby najlepiej dostarczać organizmowi już od najmłodszych lat.